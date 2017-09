VIDEO. Ouragan Irma : deux chasseurs de tempêtes bravent des vents violents en Floride

Justin Drake et Simon Brewer étaient à deux doigts de s'envoler. Dimanche 10 septembre, ces deux chasseurs de tempêtes ont décidé d'affronter les vents de l'ouragan Irma qui s'abattaient sur la Floride, au sud des Etats-Unis. "C’étaient les vents les plus puissants que j’ai jamais rencontrés, a raconté Juston Drake à NBC News. C’était tellement fort et puissant qu’il était presque impossible de tenir debout."

Des vents à près de 200 km/h

Sur Twitter, les deux chasseurs de tempête, qui se présentent aussi comme météorologues, montrent les relevés de vitesse réalisés en Floride, au passage de l'ouragan Irma. Résultat : des vents à près de 200 km/h. Renversant les palmiers, arrachant des poteaux électriques et déversant des pluies diluviennes, l'ouragan Irma a remonté la côte ouest de la Floride dimanche 10 septembre, s'acharnant sur une région ultratouristique et vulnérable à la montée des eaux. L'ouragan a toutefois été rétrogradé en tempête tropicale, lundi 11 septembre, mais continue de faire peser de graves menaces.