VIDEO. Maisons en ruine et paysages ravagés : un hélicoptère filme les Caraïbes après le passage d'Irma

Les dégâts vus du ciel. Une société de circuits touristiques en hélicoptère, Caribbean Buzz Helicopters, a décidé de filmer les conséquences du passage de l'ouragan Irma dans les îles des Caraïbes. Elle a par la suite publié plusieurs vidéos sur son compte Facebook. On peut y observer les îles britanniques de Jost, de Tortola, d'Eustatia ou encore de Beef Island. "Je suis dévastée par les dégâts qu'a causés l'ouragan", commente une internaute.

> Suivez en direct l'avancée des ouragans Irma et José

L'ouragan Irma, né fin août au large des côtes africaines et qui a touché mercredi 6 septembre les Antilles, a battu le record du super typhon Haiyan de 2013 aux Philippines, en générant des vents à 295 km/h pendant plus de 33 heures. Selon les déclarations des gouvernements concernés, le bilan provisoire est de 19 morts et quelque 1,2 million de personnes ont déjà été affectées. Les pertes et dommages pourraient totaliser 120 milliards de dollars aux Etats-Unis et dans les Antilles et Caraïbes, selon l'agence de modélisation Enki Research.