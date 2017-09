VIDEO. L'ouragan Irma filmé par la Station spatiale internationale

Forcément, les images sont impressionnantes. La Station spatiale internationale a filmé, mardi 5 septembre, le passage de l'ouragan Irma au-dessus de l'océan Atlantique. Les îles françaises Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été placées en alerte violette, le degré maximal, en prévision de l'arrivée de l'ouragan Irma "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", selon Météo France.

"Irma est un ouragan de catégorie 5, maximum sur l'échelle d'intensité des ouragans, dont le centre est prévu de passer à proximité immédiate de Saint-Martin et Saint-Barthélemy très tôt mercredi matin", indique Météo France dans son dernier bulletin, mercredi 6 septembre.

Un ouragan plus puissant qu'Harvey

L'ouragan se déplace à la vitesse de 24 km/h et se trouvait à 364 kilomètres de Saint-Martin et 330 kilomètres de Saint-Barthélémy. Il est désormais plus puissant que les ouragans Luis (1995 St-Martin) ou Hugo (1989 Guadeloupe, 15 morts). Il est aussi plus puissant que Harvey, qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels.