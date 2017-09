VIDEO. L'île de Saint-Barthélemy soulagée après le passage plus éloigné que prévu de l'ouragan José

Un soulagement pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ouragan José est passé plus loin que prévu et a épargné les deux îles, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre. "On est bien contents qu'il n'y ait rien eu", se réjouit une habitante de Saint-Barthélemy. Cependant, les pompiers continuent de prévenir les habitants : l'alerte n'est pas levée. "Rentrez chez vous, soyez prudents", conseille un pompier devant un regroupement d'habitants près de la caserne. "On n'a pas beaucoup d'information", justifie une résidente.

Contrairement au scénario redouté, le centre de José, ouragan de niveau 4 sur une échelle de 5, est passé à environ 135 km de Saint-Barthélemy et 125 km de Saint-Martin, épargnant les deux îles, déjà dévastées par l'ouragan Irma. Ses effets ont été "nettement moins marqués" sur le territoire, a observé Météo-France, avec des vents soufflant en moyenne à 35/40 km/h et de 60 à 80 km/h en rafales.

