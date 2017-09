VIDEO. Inondations et destructions : l'ouragan Irma a fait des dégâts à Cuba

Avant de filer vers la Floride, l'ouragan Irma et ses rafales de plus de 200 km/h ont touché Cuba, samedi 9 septembre. Jusqu'à dimanche après-midi, La Havane et les provinces voisines de Mayabeque et d'Artemisa, dans l'ouest du pays, devraient continuer à subir les effets du phénomène. "De fortes inondations côtières sont en cours sur le littoral nord-ouest depuis Matanzas jusqu'à La Havane, avec des vagues de 6 et 9 mètres" de haut, a averti l'Institut météorologique cubain, samedi.

"Beaucoup d'arbres à terre"

La violence des rafales de vent a arraché ou déraciné quantité d'arbres et abattu les poteaux électriques dans de nombreuses localités. "On a vu beaucoup d'arbres à terre, le vent a soufflé de plus en plus fort durant la soirée. Les pluies sont torrentielles, c'est très impressionnant", a déclaré samedi Marien Lestrille, une enseignante française résidente de Varadero, la station balnéaire internationale à 150 km à l'est de La Havane. Si les premiers bilans font état de dégâts matériels très importants, aucun décès n'a été recensé officiellement sur l'île.