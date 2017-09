VIDEO. En Guadeloupe et à Saint-Barthélemy, les habitants se barricadent avant le passage de l'ouragan Irma

Ecoles et administrations fermées, populations du littoral évacuées... Les petites Antilles se préparent à l'arrivée d'Irma, l'ouragan passé en catégorie 5, soit le maximum de l'échelle qui mesure ces phénomènes. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que la Guadeloupe et la Martinique, ont ainsi été placées en alerte rouge par Météo France.

Saint-Martin et Saint-Barthélémy sont particulièrement menacées par le cyclone. Inquiets, les habitants de ces deux îles se préparent au passage d'Irma : certains mettent leurs bateaux à l'abri, d'autres se ravitaillent dans les supermarchés et se barricadent.

Irma est désormais plus puissant que l'ouragan Harvey qui a récemment frappé le Texas et la Louisiane, faisant au moins 42 morts et plus de 100 milliards de dégâts matériels. Après les Antilles, l'ouragan pourrait toucher Haïti et la Floride.

