Après l'ouragan Irma, voici venu dans les Antilles l'ouragan José, classé vendredi en catégorie 4 sur une échelle de 5. Mais à quoi correspondent les noms de "tempête", "tempête tropicale" et "ouragan" ? Et quelle différence y a-t-il avec un "typhon" ou un "cyclone" ? Et qu'en est-il des "tornades" ? Franceinfo liste quelques éléments de réponse.

Une tempête est un terme générique qui désigne de très fortes dépressions, avec de violentes rafales de vent et des précipitations. Dans les zones tempérées, comme en France par exemple, elles surviennent en hiver en raison d'une instabilité dans l'atmosphère. Dans les zones tropicales, elles apparaissent en été. C'est alors l'évaporation due à la chaleur de la mer qui alimente la dépression.

Trois mots pour un même phénomène

Et lorsque les vents dépassent 117 km/heure, la tempête devient ouragan. Ou typhon. Ou cylone. Les trois termes désignent le même phénomène, mais changent en fonction de la zone géographique dans laquelle celui-ci survient.

En ce qui concerne les tornades, on parle d'événements beaucoup plus ponctuels qui forment des tourbillons de vents très intenses mais très localisés, sous un nuage d'orage. Rien à voir donc avec les ouragans, qui dévastent les Antilles et le Golfe du Mexique en ce moment.