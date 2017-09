VIDEO. "C'est plus Saint-Martin, c'est fini" : après Irma, les habitants de l'île découvrent l'ampleur des dégâts

Un théâtre de ruines. Après le passage de l'ouragan Irma, mercredi 6 septembre, la partie française de l'île de Saint-Martin a découvert son nouveau visage, dévasté par des vents d'une force rare. Au moins six personnes y ont trouvé la mort. Sur le port, les bateaux sont enchevêtrés. Des voitures se sont retournées, tandis que des toitures se sont envolées. Même des bâtiments officiels ont été lourdement touchés.

Dans des rues inondées, d'autant plus impraticables qu'elles sont jonchées de débris, les habitants constatent les dégâts. "C'est plus Saint-Martin, c'est fini", se désole une femme, amère, alors que l'eau et l'électricité restent coupées. Des scènes de pillage ont été rapportées.