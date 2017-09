VIDEO. Avant/après : les sites touristiques de Saint-Martin et Saint-Barthélemy dévastés par Irma

Des îles méconnaissables. A Saint-Martin comme à Saint-Barthélemy, l'eau turquoise vantée sur les brochures touristiques a viré au marron, mercredi 6 septembre, après le passage de l'ouragan Irma. Dans les rues, des torrents terreux ont déferlé, charriant des débris de bateaux ou de toitures. Dans le nord-ouest de Saint-Martin, la vue paradisiaque depuis un des principaux hôtels de l'île est désormais apocalyptique.

L'aéroport de Saint-Martin durement touché

L'aéroport de Saint-Martin, qui accueille chaque année des millions de touristes, a été lourdement endommagé. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a annoncé, jeudi, qu'une "partie de la piste" avait pu être "libérée" afin de permettre l'arrivée des équipes de reconnaissance et de secours, attendues sur place dans la journée. "On va pouvoir ce matin commencer à acheminer un certain nombre de moyens depuis la Guadeloupe, qui va être notre base arrière, et à partir de laquelle va être organisée la logistique pour porter secours aux deux îles", a confirmé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.