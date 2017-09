Les Antilles et leurs habitants se souviendront longtemps du passage de l'ouragan Irma. Mercredi 6 septembre, les îles de la région ont été dévastées par un des ouragans les plus puissants de ces 30 dernières années. Vents à plus de 300 km/h, immeubles ravagés par les rafales et les eaux, les images filmées par les amateurs témoignent de la violence du phénomène.

Voitures balayées, immeubles submergés

Le plus impressionnant sur ces images collectées sur les réseaux sociaux est la force des rafales de vent, qui ont plié les arbres dans un bruit assourdissant. Le tout accompagné de pluies diluviennes. Des voitures ont été retournées et les barricades dressées n'ont pas toujours suffi à protéger l'intérieur des habitations.

Les chasseurs d'ouragan, eux, ont voulu aller au plus près du "monstre". En avion, ils l'ont traversé pour arriver jusqu'à l'œil du cyclone, où tout est calme. Des images impressionnantes qui ne seront hélas pas les seules, puisque quand Irma touchera la Floride, d'ici dimanche 10 septembre, José, un autre ouragan, s'approchera des côtes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy.