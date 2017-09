VIDEO. "Un cyclone arrive ce soir !" : un pompier alerte des habitants de Saint-Martin en larmes

"Allez vous protéger !" Sur l'île de Saint-Martin, c'est la course contre la montre, samedi 9 septembre. A peine sortis de l'ouragan Irma, les habitants se préparent à l'arrivée de José. Sur place, les pompiers et les forces de l'ordre somment la population de se mettre à l'abri. "Un cyclone arrive ce soir !", crie à la foule un pompier, filmé par les caméras de France 2. "Force 4, il passe sur nous", précise l'homme devant des habitants désemparés. "Oh non, c'est pas vrai", s'écrie une résidente de Saint-Martin, tandis que son enfant s'effondre en pleurs.

L'ouragan, rehaussé en niveau 4, devrait passer dans la nuit de samedi à dimanche, heure de Paris, à 100 km au nord de Saint-Martin, déjà détruite à 95% par Irma. Le passage de José entraînera "de la houle avec des creux de 5 à 7 mètres, de fortes pluies orageuses et des rafales de vent allant jusqu'à 130 à 150 km/h", a indiqué Météo France.