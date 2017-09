Un surfeur de 16 ans est mort à La Barbade pendant le passage de l'ouragan Irma

Il voulait profiter des vagues exceptionnelles provoquées par le passage à proximité de La Barbade de l'ouragan Irma. Zander Venezia, jeune espoir du surf âgé de 16 ans, s'est tué en surfant sur le reef (vague cassant sur de la roche) nommé "Box by Box", très réputé à La Barbade, rapporte L'Equipe.fr, mercredi 6 septembre 2017.

Selon les résultats de l'autopsie, dévoilés par Surfline, le jeune homme a perdu connaissance et s'est noyé, a déclaré le surfeur barbadéen Alan Burke, présent sur les lieux.

A post shared by Zander Venezia (@zandervenezia) on Sep 24, 2016 at 5:15am PDT

Surpris par une grosse vague et propulsé sur les rochers

"Zander saignait et ne bougeait plus" a-t-il rapporté "Ils ont essayé de le ramener rapidement sur la plage, qui est très difficile, car Box by Box est un endroit dont il est difficile de sortir ou d'entrer à cause de gros rochers. Quand ils ont réussi, il lui ont fait un massage cardiaque (...) Le temps qu'il arrive à l'hôpital, il respirait mais était inconscient", a-t-il encore raconté, toujour cité par Surfline.

Avant la vague fatale, le jeune surfeur venait de confier à un ami avoir "surfer la meilleure vague de [sa] vie", se souvient un proche, cité par la World Surf League. Selon L'Equipe, qui rappelle que "de nombreux spots 'protégés' et dits 'de repli' permettent de surfer sans danger lors de grosses tempêtes", il "profitait des solides conditions tubulaires du jour, engendrées par l'ouragan Irma" quand il "s'est fait surprendre par une grosse vague, un 'close out', qui l'a propulsé vers le fond rocheux."