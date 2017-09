Saint-Martin : 247 personnes en urgence sanitaire évacuées, dont 7 en urgence absolue

247 personnes en urgence sanitaire, dont 7 en "urgence absolue", ont été évacuées samedi de l'île de Saint-Martin, a indiqué dimanche 10 septembre la préfecture de région de Guadeloupe.

>> Ouragans : José est passé plus loin que prévu à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Une centaine de personnes ont été prises en charge sur place par les médecins du poste avancé installée sur l'île, ravagée jeudi par l'ouragan Irma, mais relativement épargné par l'ouragan José, passé dans la nuit de samedi à dimanche à environ 125 km de l'île.

Une cellule d’urgence médico-psychologique a commencé à prendre en charge des patients

Une mission de la cellule d’urgence médico-psychologique composée de trois psychiatres, deux psychologues et une infirmière a commencé à prendre en charge des patients, indique la préfecture.

Les autorités ont par ailleurs indiqué que sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les unités de la sécurité civile avaient distribué samedi 47 500 litres d'eau conditionnés, 2 500 rations de combats individuelles et plus de 2 500 repas préparés sur place.

Près de 30 km de routes ont été dégagés

Sur les deux îles, où les premiers renforts sont arrivés vendredi, près de 30 km de routes en tout ont été dégagés, à l'aide de tronçonneuses (20 km dégagés) ou à l'aide de pelles mécaniques (10 km dégagés), précise le communiqué de la préfecture.

L'ouragan Irma a fait au moins dix morts et sept disparus dans les îles françaises, selon le dernier bilan, qui reste provisoire. Il a provoqué d’énormes dégâts matériels sur les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.