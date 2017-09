RECIT. Ouragan Irma : "C'est comme si l'île était passée dans une machine à laver"

La France décide rapidement d'envoyer en urgence des secouristes et des militaires sur place. Ils arrivent par centaines, et ils ne sont pas de trop. "La plus grande urgence, ce sont les questions de la santé, de l'arrivée de l'eau et de nos capacités alimentaires", explique la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

Les pompiers passent de maison en maison. "On cherche, on fouille, on vérifie... Pour être le plus efficace possible, on se répartit les zones avec les autres équipes de secours sur place." Les gendarmes ne sont jamais très loin. Eux aussi patrouillent dans les rues de Saint-Martin pour sécuriser les lieux. Car dans certains quartiers de l'île, les vols à l'intérieur des maisons ou des magasins sinistrés ont commencé. Annick Girardin en a elle-même été témoin. "Des pillages ont été réalisés juste devant mes yeux", admet la ministre face aux caméras.

Nathalie aussi les a croisés, ces "jeunes avec des machettes, qui nous regardent méchamment…" Cette habitante de Saint-Martin, originaire du Limousin, a "peur". "Ce qu'on a vécu dans la nuit de mardi à mercredi était très traumatisant, mais, hier, ce qui m'a le plus choquée et le plus désolée, ce sont les pillages, les bagarres pour une télé, pour un ventilateur... J'hésite à sortir, parce que je me dis qu'on ne sait pas ce qui peut leur passer par la tête. (...) Oui, je crains pour ma sécurité."