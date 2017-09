Radio France lance une radio d'urgence pour les populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy : "Urgence Info Iles du Nord"

Radio France lance dimanche 10 septembre une radio d'urgence, "Urgence Info Iles du Nord" pour les populations de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, confrontées aux ouragans Irma et José. Le groupe audiovisuel public, en concertation avec les autorités, a proposé de développer ce programme spécifique opéré par les équipes de franceinfo depuis Paris et avec ses envoyés spéciaux sur place.

Cette radio d'urgence, disponible sur internet et sur les ondes, va diffuser des messages à destination des populations sur la météo, la sécurité, la distribution des rations alimentaires et de l'eau, l'état des réseaux, le rétablissement des liaisons commerciales et les messages sanitaires. Elle reprendra également toutes les informations et reportages consacrés aux ouragans et à leurs conséquences.

>> Suivez en direct l'avancée de l'ouragan Irma

Ce programme sera disponible, dans un premier temps, pour les habitants de Saint-Martin puis à Saint-Barthélemy dans un second temps. Les fréquences seront communiquées dès que possible, dans la journée du 10 septembre, ainsi que lien pour l'écoute en ligne.

Les deux îles sont touchées par deux ouragans majeurs, Irma et José, qui se succèdent en moins d’une semaine.