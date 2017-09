VIDEO. Ouragan Irma : mobilisation générale aux Antilles françaises

Mobilisation générale dans les Antilles du nord. A Saint-Barthélemy, les plaisanciers mettent leurs bateaux à l'abri. Sur l'île voisine de Saint-Martin, les habitants ont dévalisé les stocks de bouteilles d'eau et de boîtes de conserve. C'est ici que l'ouragan Irma devrait frapper en premier mercredi et être le plus violent. Il est passé de la catégorie 4 à 5, la catégorie maximale.

Des vagues de 8 à 10 mètres de haut

Selon Jérôme Cerisier, météorologue à Meteogroup, il faut s'attendre à des rafales de vent à plus de 200 km/h et des vagues de 8 à 10 mètres de haut. La Guadeloupe devrait également être touchée. Certains habitants barricadent leur habitation avec des planches de bois. Les pêcheurs ont sorti leurs bateaux du port, par précaution. Irma devrait poursuivre sa route en fin de semaine au-dessus de Cuba, des Bahamas et de la Floride, où les habitants se préparent eux aussi à être sévèrement touchés.

