Ouragan Irma : une touriste et ses deux enfants ont dû payer près de 2400 euros pour regagner la métropole

Elle a enfin atterri à Paris, dimanche midi, après plusieurs jours d'angoisse. Audrey, une mère de famille qui étaient en vacances pour deux semaines sur l'île de Saint-Martin, était présente avec son mari et ses deux enfants, de 2 ans et 2 mois, lors du passage de l'ouragan Irma, dans la nuit de mardi à mercredi 6 septembre. Samedi, après avoir été évacuée en Guadeloupe, cette trader expatriée à Londres partageait sur Facebook son désarroi . "C'est un cauchemar", disait-elle dans son message, regrettant d'avoir dû payer près de 2 400 euros pour obtenir des billets entre Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Paris pour elle et ses deux enfants.

"Aujourd'hui, je suis soulagée que toute ma famille soit en vie", réagit-elle à franceinfo. Son témoignage apporte un éclairage sur la polémique sur la gestion par le gouvernement du passage de l'ouragan. "Sur le moment, j'ai posté ce message pour pousser un coup de gueule mais, avec le recul, je me rends compte qu'il y a des choses qui sont faites, mais que ça prend du temps", explique-t-elle.

"J'ai vu des pillages à 20 mètres de moi"

Calfeutrée à dix dans une minuscule pièce de la maison de ses beaux-parents, dans le quartier de Cul-de-Sac, sur l'île de Saint-Martin, durant la nuit du passage de l'ouragan, Audrey devient, en quelques heures, une sinistrée. La ville est détruite à 95%, l'électricité et l'eau sont coupés. "J'ai vu des pillages à 20 mètres de moi. Certains sont restés pour protéger leur maison ou leur business, c'était le chaos. La police et les militaires auraient dû intervenir plus tôt", regrette-t-elle.

Comme de "très nombreuses familles", elle et son mari décident de se rendre à l'aéroport pour échapper à ce paysage de désolation, et mettre ses enfants à l'abri. "Nous avons pu prendre le troisième vol après l'ouragan, affrété par Air Antilles vers la Guadeloupe". Les femmes et les enfants sont les seuls à pouvoir embarquer, sans autres bagages qu'un sac à dos, afin de pouvoir laisser un maximum de monde monter à bord. Elle ne prend avec elle que quatre couches, un change pour chaque enfant et ses papiers d'identité. Elle ne connaît personne en Guadeloupe.

Une militaire prend son fils des bras de son mari pour lui donner, avant de décoller. Lundi, le père était toujours sur l'île. "Où est papa ?" demande depuis le petit garçon à sa mère. A Saint-Martin, la deuxième vague d'évacuation embarque les familles entières avec des enfants de moins de 10 ans. Seul, le père devra attendre avant de revoir son fils.

"Chaque jour qui passe, la situation s'améliore"

"J'étais très inquiète en Guadeloupe. Quand j'ai appris qu'un deuxième ouragan arrivait je me suis mise à pleurer avec mes enfants dans les bras et à me demander quoi faire." Elle trouve finalement un logement proposée par une Guadeloupéenne. "Maintenant, ça va mieux, j'ai eu mon mari au téléphone, tout va bien, il n'a pas été braqué, il a de l'eau et de la solidarité, les gens rassemblent la nourriture."

Selon les premiers bilans, dix morts et sept disparus sont à déplorer sur les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Audrey relativise. "Cela n'a pas été une hécatombe, comme on a pu l'entendre au départ, lâche-t-elle. Les gens ont de l'eau et de la nourriture, cela a été distribué. Ce n'est pas si catastrophique que cela. Ce qu'il manque surtout, c'est de l'essence et des batteries afin de garder la nourriture et pour se rendre aux points de ravitaillement et d'évacuation."

"Chaque jour qui passe, la situation s'améliore, positive-t-elle. Pour ceux qui attendent des nouvelles, il faut garder espoir, les communications sont coupées dans la plupart des endroits." En congé maternité pour sa fille de 2 mois, elle n'avait toujours pas réussi, lundi, à entrer en contact avec Air France, afin de demander un éventuel remboursement de son rapatriement.

Accusée d'avoir fait gonfler ses prix des vols au départ des Antilles après le passage de l'ouragan, la compagnie s'était défendue dimanche, auprès de franceinfo, en affirmant avoir mis en place une tarification spéciale, à 300 euros en classe éco.