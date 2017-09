Ouragan Irma : quels sont les dégâts à Saint-Barthélemy et Saint-Martin ?

"Les dégâts matériels sont déjà importants". Quelques heures après le passage de l'œil de l'ouragan Irma sur les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a donné un premier bilan des dégâts causées par la tempête. Dans les deux îles, l'électricité a été coupée dans certains quartiers, les connexions téléphoniques sont interrompues.

Franceinfo détaille ce que l'on sait de la situation sur place.

Saint-Barthélemy :

La préfecture de la région Guadeloupe a fait un point à 7h30 (13h30, heure de métropole). La centrale EDF est "inutilisable", ce qui entraîne un "black-out électrique total" dans l'île. D'importants dégâts sont signalés dans la caserne des pompiers, inondée sous un mètre d'eau. "Les engins sont hors service et le personnel est réfugié à l'étage", indique la préfecture. Côté habitation, il y a de "nombreux dégâts", notamment des "toitures envolées".

Saint-Martin :

Les dégâts matériels semblent encore plus importants à Saint-Martin, où l'électricité est coupée depuis 6 heures (midi, heure de métropole). Toujours selon la préfecture de Guadeloupe, la préfecture de l'île est "en partie détruite". "La préfète et 23 personnes se sont réfugiées dans une pièce bétonnée", indique-t-on. La caserne des pompiers est-elle "sinistrée" et plusieurs toitures de la gendarmerie se sont envolées. "Les quatre bâtiments les plus solides de Saint-Martin ont été détruits, ce qui veut dire que les habitations plus rustiques sont probablement détruites aussi", a résumé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb.

Le bilan humain de la catastrophe n'est pas encore connu. "Dans ces deux îles, la préfecture ne dispose pas encore d'informations sur le nombre de personnes blessées", indique la préfecture de région de Guadeloupe.