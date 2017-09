Ouragan Irma : "On ne compte pas nos heures"... Des gamers ont déjà récolté plus de 100 000 euros pour la Croix-Rouge

Au téléphone, Adrien Nougaret parle vite. Le jeune homme de 27 ans, plus connu sous le nom de ZeratoR, n'a dormi que quatre heures. Cette figure du milieu des gamers s'active avec d'autres amateurs de jeux vidéo depuis vendredi 8 septembre et jusqu'à dimanche pour venir en aide aux victimes de l'ouragan Irma qui a durement touché les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'événement, intitulé "Z Event", se déroule en partenariat avec la Croix-Rouge, qui a trouvé aux participants des chaises et des tables dans un local de Montpellier (Hérault).

>> Irma, José, Katia... Suivez l'évolution des ouragans dans notre direct

Depuis le lancement vendredi à 20 heures de ce marathon caritatif, "100 000 euros ont été levés en moins de quatre heures", raconte Adrien à franceinfo. "Et là, je crois qu'on en est à 130 000", dit-il. Plus de 25 streams ont été lancés tandis que 70 000 personnes en cumulé regardaient les différentes chaînes. "Les gens se relayent pour le live, on est une trentaine de streamers, on se connaît tous", raconte celui qui cumule plus de 500 000 abonnés sur son compte YouTube.

"On est dans la bonne humeur"

Le principe est simple : "Les gens viennent nous voir jouer aux jeux vidéo. Sous nos live, il y a un bouton pour donner à Z Event." Lorsqu'un don arrive, les gamers s'interrompent souvent pour remercier la personne.

On n'est pas là pour émouvoir par la tristesse, on ne montre pas des images des îles mais on garde notre bonne humeur et on se serre les coudes Adrien Nougaret dit "ZeratoR" à franceinfo

Les gamers avaient prévu de faire depuis longtemps un marathon caritatif pour la Croix-Rouge. "Mais entre-temps, il y a eu Irma. Donc trois jours avant qu'on commence, la Croix-Rouge nous a demandé de basculer sur un live pour les sinistrés", explique Adrien.

Pour le directeur adjoint des activités bénévoles de la Croix-Rouge Simon Cahen, "au-delà des dons, qui sont considérables", cette initiative est extrêmement importante "car elle permet à de très jeunes personnes de participer à cet élan de solidarité. C'est un public que l'on ne touche pas habituellement. On voit qu'aujourd'hui, toute la société civile est mobilisée pour venir en aide aux sinistrés."