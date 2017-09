VIDEO. Ouragan Irma : la vie d'après à Saint-Martin

À Saint-Martin, le sourire de la vie revient tout doucement... Au petit matin, une longue file d'attente devant la seule boulangerie ouverte dans l'ile. "C'est de la survie : on est au rationnement de l'eau, on est au rationnement de la nourriture, donc c'est de la survie", témoigne un homme. Éric en profite pour faire des provisions pour toute la famille et ses copains "6 pains au chocolat, 6 croissants", et une dizaine de baguettes sous le bras.

Sa maison détruite

Faire des provisions est devenu une obsession pour ce groupe de Français qui s'est rassemblé au lendemain de la catastrophe. Ils se dirigent vers le seul supermarché qui n'ait pas été pillé. Mais pas question de l'ouvrir pour les autorités, on risquerait la bataille rangée. Éric, dont la maison a été détruite, s'est réfugié ici, chez un ami, où logent aussi trois autres familles. L'émotion est toujours présente : beaucoup sont encore marqués.

