Ouragan Irma : "La priorité est de distribuer de l’eau potable à la population mais la distribution est durement touchée"

Après le passage de l'ouragan Irma sur les îles Saint-Barthélemy et Saint-Martin, "la priorité est de distribuer de l’eau potable à la population mais la distribution est durement touchée", a affirmé, sur franceinfo jeudi 7 septembre, Christophe Piednoël, porte-parole du groupe Saur, société qui assure la distribution de l'eau à Saint-Barthélemy.

"La distribution de l’eau potable est malheureusement totalement interrompue. À Saint-Barthélemy, l’eau est produite par des usines de dessalement. Cela nécessite de l’électricité", a expliqué Christophe Piednoël. Cette absence d'électricité entraîne l'absence d'eau potable. L'autre phénomène à prendre en compte est le délabrement des installations, comme l'a raconté le porte-parole : "L’usine que l’on gère sur place, qui est une station d’épuration, est détruite à 80%."

Repli sur les îles avoisinantes

Désormais, le groupe Saur compte sur ses installations dans les îles avoisinantes. "Nous avons de l’eau à proximité en Guadeloupe et en Martinique et nous avons des équipes qui sont mobilisées. Nous avions prévu ce cyclone et nous avions déjà commencé à garder du matériel en prévision d’une situation de crise. Ainsi, tout ça est prêt sur place", a indiqué Christophe Piednoël. Pour remédier à ce problème, "nous avons une technique qui permet de prendre de l’eau potable dans des poches plastiques que nous allons acheminer au plus vite", a détaillé Christophe Piednoël.

Pour le porte-parole du groupe Saur, "le risque de ne pas avoir d’eau potable est assez faible puisque nous avions anticipé ainsi que les habitants qui avaient fait des provisions". Ce qui sera compliqué, "ce sera l’acheminent", a estimé Christophe Piednoël.

"Aujourd’hui, le port et l’aérodrome de Saint-Barthélemy sont très endommagés et malheureusement il y a un autre événement climatique attendu dans les prochains jours. Tout cela ne va pas simplifier l’acheminement et la distribution de l’eau potable", a averti Christophe Piednoël.