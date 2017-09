Ouragan Irma : "L'œil va passer exactement sur Saint-Martin et Saint-Barth"

Interrogé sur franceinfo, mercredi 6 septembre, Alix Roumagnac, directeur de Predict Services, une filiale des risques de Météo France, a expliqué que Saint-Martin et une partie de Saint-Barthélemy se trouvaient "exactement" sur la trajectoire de l'oeil de l'ouragan Irma, attendu dans les Antilles.

>> Cyclone Irma : suivez l'évolution de la situation en direct

L'oeil, situé au centre de la dépression, est une zone de vents calmes. Les îles françaises pourraient donc connaître une période de répis au milieu de l'ouragan, détaille le spécialiste de Météo France.

Le vent va monter, monter et d'un seul coup, l'œil va passer. Donc il va y avoir une grosse accalmie de 40 km/h. Il va avoir une accalmie totale sur l'île. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Alix Roumagnac à franceinfo

C'est toutefois sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélémy que les dégâts risquent d'être les plus importants au vu de l'intensité du phénomène, insiste par ailleurs Alix Roumagnac. "Un ouragan de catégorie 5 n'a jamais touché l'arc des Antilles. C'est là où il aura les plus grosses précipitations de pluies et les effets du vent et de la houle les plus importants", a-t-il assuré.

L'ouragan Irma n'est pas près de faiblir prévient Alix Roumagnac. "On va avoir un renforcement très, très important dans les heures à venir, prévient-il. Il traverse des eaux qui sont toujours très chaudes. Il n'y a aucune raison qu'il perde en intensité. Il va suivre les îles Vierges, va longer Porto Rico, la République dominicaine et Haïti pour continuer son chemin vers la Floride."