Ouragan Irma : comment faire un don pour les victimes ?

Le bilan humain et matériel de l'ouragan Irma s'alourdit, vendredi 8 septembre. Le cyclone, d'une puissance et d'une longueur exceptionnelle, a causé la mort de 12 personnes dans les Caraïbes, selon un bilan encore provisoire. Dans les Antilles françaises, le coût des dégâts s'annonce "bien supérieur" à 200 millions d'euros, a annoncé le patron de la Caisse centrale de réassurance (CCR), vendredi matin.

Face à l'ampleur du sinistre, comment venir en aide aux victimes de l'ouragan ? Plusieurs associations françaises ont, dès jeudi, lancé un appel aux dons, afin de secourir les sinistrés au plus vite. Voici les démarches à suivre si vous souhaitez apporter une contribution à leurs efforts.

Si vous souhaitez donner à la Croix-Rouge française

"Afin de répondre à l'urgence et d'envisager l'important travail de reconstruction", la Croix-Rouge française a lancé un appel aux dons sur son site. "Nous avons besoin de vous pour aider les victimes et les bénévoles à agir !", explique l'association dans son communiqué.

Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez effectuer un don directement en ligne, ou en envoyant un chèque à l'adresse suivante : Croix-Rouge française, Urgence Caraïbes, 75678 Paris Cedex 14. Vous pouvez également contacter le 09 70 82 05 05.

Comme Europe 1, les journaux Nice-Matin et Var-Matin se sont également associés à cet appel. Vous pouvez leur envoyer un don par chèque à l'ordre de la Croix-Rouge, à l'adresse suivante : Nice-Matin - Var-Matin, Urgence Caraïbes, 64 boulevard Clémenceau, 83000 Toulon. Si vous vivez dans le département de l'Aude ou des Pyrénées-Orientales, vous pouvez également déposer des vêtements et colis alimentaires directement à la rédaction du journal L'Indépendant, qui s'est lui aussi associé à l'appel de la Croix-Rouge. Le journal a des bureaux à Narbonne, Carcassonne et Perpignan.

Si vous souhaitez donner au Secours populaire

L'association a déjà débloqué un premier fonds d'urgence de 100 000 euros pour secourir les victimes de l'ouragan Irma. Comme pour la Croix-Rouge, elle a appelé aux dons pour venir en aide aux sinistrés. Vous pouvez les aider en effectuant directement un paiement en ligne, ou en envoyant DON5 ou DON10 par SMS au 9 22 22, si vous souhaitez verser cinq ou dix euros.

Vous pouvez également faire un don en envoyant un chèque au Secours populaire français dans chaque département, ou à l'adresse suivante : 9/11, rue Froissart BP 3303, 75123 Paris Cedex 03. N'oubliez pas de préciser sur l'enveloppe "Fonds d'urgence aléas climatiques". L'association est également joignable au 01 44 78 21 00.

Si vous souhaitez donner à la Fondation de France

La Fondation de France, qui sera chargée de centraliser le recueil des dons afin de les répartir, a elle aussi débloqué 100 000 euros pour ses premières missions d'aide dans les territoires sinistrés. Elle lance aussi "un appel à la solidarité nationale" pour recueillir des dons.

Si vous souhaitez participer à ses efforts, vous pouvez faire un don en ligne ou par téléphone, au 0 800 500 100. Vous pouvez également donner par chèque bancaire, libellé à l'ordre de Fondation de France - Solidarité Antilles, BP 22 75008 Paris.