"On n'est jamais parti, mais là on part" : les habitants de Miami et sa région fuient avant l'arrivée de l'ouragan Irma

Un week-end de peur et de tension attend les États-Unis. L'ouragan Irma pourrait arriver sur les côtes de Floride dimanche matin s'il ne dévie pas de sa route. La ville de Miami et sa région seraient alors touchés de plein fouet. La zone est densément peuplée et urbanisée avec des milliers de résidences de bord de mer, des lacs et des rivières. Au-delà des vents très violents, l'eau pourrait monter de plusieurs mètres avec de très graves risques d'inondations.

L'agglomération de Miami compte 5 millions d'habitants. Une grande partie d'entre eux a fui ou va fuir avant l'arrivée de l'ouragan Irma. Des ordres d'évacuation ont été distribués dans tous les quartiers qui longent la côte. Frederik, une Française installée dans le quartier de Miami Beach depuis 1997, est en train de faire ses valises.

Frederik, une habitante de Miami Beach fait ses valises avant le passage de l'ouragan Irma : le reportage de Grégory Philipps --'-- --'--

"On prépare la maison. Il y a deux ans, on a changé les fenêtres pour des fenêtres anti-ouragan, normalement, raconte Frederik. Miami Beach est une bande de sable qui se trouve juste en face de la ville avec l'océan de chaque côté. La maison de Frederik est de plein pied.

On n'est jamais parti, mais là on part. C'est à cause de la mer, à cause de la montée des eaux, ça me stresse. Frederik, une Française qui vit à Miami Beach à franceinfo

"On a déjà eu des vents, mais l'eau, l'inondation, après Houston [frappé par la tempête Harvey quelques jours plus tôt], non !" L'ordre d'évacuation est arrivé le matin même. La famille de Frederik se prépare à emporter l'essentiel, notamment "plein d'essence au cas-où parce qu'on a eu du mal à trouver de l'essence", indique cette mère de famille.

Les autorités donnent l'ordre d'évacuer

Les stations-services commence à se vider, les écoles sont fermées, les hôpitaux évacuent leurs patients. Des voisins de Frederik accrochent des plaques de tôle à chacune des fenêtres. Il y a aussi de gros embouteillages sur la route du nord de la Floride : en trois ou quatre jours, le quartier s'est complètement vidé.

"Sur l'autoroute I95, on met 10 heures pour arriver à Orlando, contre trois heures normalement. Les gens sont partis tôt, les gens sont beaucoup plus préparés", assure Frederik. Il faut dire que le gouverneur de Floride, Rick Scott, enchaîne les conférences de presse avec des messages sans concession.

Vous pouvez reconstruire vos maisons, mais on ne pourra pas reconstuire vos vies et vos familles. Partez ! On ne pourra pas s'occuper de vous au milieu de l'ouragan. Rick Scott, gouverneur de Floride à franceinfo

Quant au maire de Miami Beach, Philip Levine, qui demande aussi à tous les habitants de fuir, il n'hésite pas à comparer Irma à un "ouragan nucléaire". Le gouverneur a également lancé un appel pour recruter des volontaires, des abris sont ouverts et 7 000 membres de la garde nationale vont être mobilisés.

En 1992, Andrew, le dernier ouragan de la taille d'Irma qui a touché la région, 65 personnes sont mortes et plus de 60 000 maisons ont été détruites. Si les normes de constructions ont évolué depuis pour s'adapter aux ouragans, la Floride est aussi beaucoup plus peuplé.

La Géorgie et la Caroline du Sud pourraient être touchés

Pendant qu'Emma, la petite fille de Frederik, prend des photos de sa chambre pour faire un avant-après, les parents jettent un œil inquiet à la télévision du salon : ils veulent savoir si l'ouragan touchera Miami Beach de plein fouet ou l'épargnera.

Selon les prévisions, la Floride ne serait pas le seul État américain potentiellement touché par Irma : l'ouragan pourrait rester sur terre et remonter vers le nord pour atteindre la Géorgie et la Caroline du Sud. Le gouverneur de Géorgie a déjà ordonné des évacuations obligatoires pour les zones côtières.