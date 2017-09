La course folle d'un avion contre l'ouragan Irma passionne les internautes

Alors que tous les autres avions avaient fait demi-tour, il a continué sa route. La course folle d'un avion de Delta Air Lines contre l'ouragan Irma a passionné, mercredi 6 septembre, les internautes américains. Rivés sur l'application Flight Radar, qui permet de visualiser tous les avions du monde entier ainsi que, dans sa version payante, les conditions météorologiques, ils ont regardé l'avion se poser et décoller de l'île de Porto Rico (Etats-Unis).

Tout a commencé par un tweet de Jason Rabinowitz, un blogueur féru d'aviation. "Vous voulez vraiment aller à San Juan [la capitale de l'île] en plein milieu d'un ouragan de catégorie 5 ? Tout le monde a fait demi-tour", s'est-il exclamé, capture d'écran à l'appui.

You really want to fly into SJU during a category 5 hurricane, DL431?



Everyone else has turned around.

Son compte-rendu, minute par minute, de l'évolution du vol a tenu ses lecteurs américains en haleine. "Va-t-il redécoller à temps ?", s'est interrogé l'un d'eux.

me watching this flight on FlightAware pic.twitter.com/k8lNtfxZPP — Amol (@PointsToPointB) 6 septembre 2017

Indeed. Will he get out in time??? — Fred Jansen (@fjansen04) 6 septembre 2017

Grâce à un arrêt très court - le vol retour a été avancé de vingt-cinq minutes - sur le tarmac, l'avion a réussi à repartir avant que l'ouragan ne se déchaîne sur l'île. Un arrêt qui a inspiré cette comparaison à Jason Rabinowitz.

Basically this, but for a 737 pic.twitter.com/zu8zqC4Tjk — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 6 septembre 2017

Dans un communiqué publié sur son site, Delta Air Lines s'est expliquée sur ce vol. "Les vents étaient autour de 24 nœuds, avec des rafales à 31 nœuds, bien en dessous des limites au-delà desquelles un Boeing 737 ne peut plus voler en sécurité", assure la compagnie. "Notre équipe météo est la meilleure sur le marché", s'est félicité le vice-président de la compagnie, Erik Snell. "Ils ont regardé attentivement les données météorologiques et le parcours de l'ouragan. Ils ont consulté l'équipage et les régulateurs pour décider que le vol pouvait s'effectuer en toute sécurité", a-t-il ajouté. Le vol 302 est le dernier à avoir quitté l'île avant le passage de l'ouragan.