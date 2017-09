L'ouragan José se renforce en catégorie 4

Il est devenu, lui aussi, un ouragan "extrêmement dangereux". L'ouragan José, qui se trouve dans l'Atlantique à 700 kilomètres à l'est des Petites Antilles, s'est renforcé en catégorie 4 avec des vents de 240 km/h, a indiqué vendredi 8 septembre le Centre américain des ouragans (NHC).

José, qui n'est qu'un cran en dessous de la catégorie maximale pour ce type de phénomène, avance à 30 km/h dans une direction ouest-nord-ouest. Il se déplace dans le sillage de l'ouragan Irma, une immense dépression actuellement de catégorie 4, qui a déjà dévasté plusieurs îles des Caraïbes en étant classé en catégorie 5. Irma menace désormais Cuba, les Bahamas et une grande partie de la Floride.

Katia va frapper le Mexique

Plus à l'ouest, l'ouragan Katia continue de se renforcer. Selon le dernier bulletin du NHC à 15 heures GMT (16 heures, heure de Paris), ses vents atteignaient 155 km/h et il se déplaçait plutôt lentement, à 7 km/h. Contrairement à Irma et José qui évoluent sur une trajectoire assez similaire vers le nord-ouest, Katia s'oriente vers le sud-ouest. Cet ouragan est actuellement situé dans le sud-ouest du Golfe du Mexique, à 205 km de la ville mexicaine de Veracruz. Il devrait maintenir ce cap jusqu'à ce que son œil touche terre tôt samedi.