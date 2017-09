Irma : un Américain crée un événement Facebook pour faire feu contre l'ouragan

"Une combinaison de stress et d'ennui". Voilà ce qui a poussé Ryon Edwards, 22 ans, à créer un événement un peu étrange sur Facebook, "Shoot at Hurricane Irma", autrement dit "Faites feu sur l'ouragan Irma". Dimanche 10 septembre, alors que la Floride se prépare à affronter les vents très violents d'Irma, plus de 25 000 personnes se disent prêtes à participer. "Je n'ai jamais envisagé que cet événement puisse prendre ces proportions. C'est devenu un peu hors de mon contrôle", raconte le jeune homme à la BBC.

Et pour cause. "Nous sommes prêts les gars ! Nous devons protéger nos frères et sœurs du sud", écrit l'un. "Où es-tu Irma ?", demande un autre, en publiant une photo d'une femme, un fusil pointé vers le ciel. Si la majorité des commentaires sont publiés sur le ton de la blague, les autorités, elles, prennent la chose très au sérieux.

"NE TIREZ pas contre Irma"

Sur Twitter, le shérif de Floride a ainsi demandé aux habitants tentés par l'expérience de ne pas le faire. "Pour être clair, NE TIREZ pas contre Irma", somme-t-il. Un dessin a même été réalisé pour démontrer les dangers d'un tel geste. "Les balles peuvent revenir", est-il écrit.