Irma : un adjoint de sécurité de la Police aux frontières interpellé après des pillages à Saint-Martin

Un adjoint de sécurité de la Police aux frontières (PAF) a été interpellé à Saint-Martin a appris franceinfo auprès du ministère de l'Intérieur confirmant une information du Parisien. L'homme a été arrêté parmi d'autres pilleurs qui volaient du matériel nautique dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 septembre.

Des "actes inqualifiables qui seront sanctionnés à la hauteur de la gravité des faits"

Le ministère de l'Intérieur dénonce des "actes inqualifiables qui seront sanctionnés à la hauteur de la gravité des faits" mais rappelle qu'il s'agit d'un "comportement isolé". Plus de 1 000 agents sont mobilisés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour, notamment, assurer la sécurité des habitants, souligne la place Beauvau.

Sur franceinfo, le général Jean-Marc Descoux, qui dirige les forces de gendarmerie en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy a de son côté souligné que les pillages et exactions commises sur l'île de Saint-Martin depuis le passage de l'ouragan Irma sont le fait d'une minorité. "Tout l'enjeu pour nous, c'est d'aller les chercher (ces délinquants), de les désarmer. On a le procureur de la République, on a des magistrats qui sont arrivés dès la première heure, et on est en train avec eux de construire la réponse à cette forme de délinquance", a expliqué Jean-Marc Descoux au micro de franceinfo.

"On a désarmé des gens qui avaient des couteaux, qui terrorisaient la population par une attitude assez agressive. Quand vous êtes déjà dans le chaos, et que vous avez des gens avec un sabre d'abatis qui vient vous voler la télé, vous êtes terrorisé", a décrit Jean-Marc Descoux, insistant sur la volonté de ses services de rétablir l'ordre et la loi le plus vite possible.