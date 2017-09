Ile de Saint-Martin : l'insécurité grandit et les pillages se multiplient

L'insécurité grandit et les pillages se multiplient sur l'île de Saint-Martin après le passage de l'ouragan Irma. Les rayons des supermarchés sont quasiment vides et des habitants errent à l'affût de tout ce qui peut être emporté. Beaucoup désapprouvent ces scènes de pillages. "Les gars sont armés, sortent de quartiers plus ou moins respectables et, après avoir pillé les magasins, après avoir pillé les entrepôts, ils vont venir piller les particuliers", déclare une habitante désabusée. Une insécurité constatée sur place par la ministre des Outre-mer. Elle promet l'arrivée de 400 gendarmes supplémentaires.

On craint des réactions violentes

La tension est palpable au sein de la population de l'île à cause des pillages et de l'arrivée de l'ouragan José. "La sécurité est un problème majeur pour les autorités françaises ici. D'ailleurs, toutes les nuits, des gendarmes mobiles patrouillent dans les rues de Saint-Martin pour tenter de protéger la population. (...) Une partie de la population s'est réapprovisionnée en armes puisque des magasins d'armurerie ont également été pillés. On craint aujourd'hui une réaction violente de la part de cette population qui vit dans le dénuement le plus total", rapporte Jacques Cardoze en direct sur place.

Le JT

Les autres sujets du JT