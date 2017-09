"Nous sommes livrés à nous-mêmes" a raconté à franceinfo Jeanine Zocly, habitante de Saint-Martin. Elle s'est réfugiée dans un hôtel, alors que l'ouragan José s'approche des Antilles. "Ici c'est le chaos total !" a-t-elle lâché.

On n'a pas d'information, on n'a rien. Nous sommes livrés à nous-mêmes. Il n'y a pas de radio, pas de télévision, pas non plus d'électricité