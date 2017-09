Envois de renforts, appels aux dons... Comment l'aide s'organise pour les victimes de l'ouragan Irma

Jamais un cyclone aussi long et d'une telle intensité n'avait été enregistré par les services météorologiques. L'ouragan Irma, de catégorie 5, a frappé de plein fouet plusieurs îles des Antilles, mercredi 6 septembre. Au moins huit morts sont à déplorer sur l'île ravagée de Saint-Martin et la petite île de Barbuda, qui elle est "totalement dévastée", selon le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

>> Paysages dévastés, centrales à l'arrêt... Suivez les conséquences du passage d'Irma dans notre direct

De métropole ou de Guadeloupe, les autorités, associations et particuliers multiplient les actions pour tenter d'aider les victimes du passage dévastateur de l'ouragan. Comment agissent-ils ? Franceinfo recense les mesures mises en place pour secourir les sinistrés.

Des renforts humains et matériels

Jeudi, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé que de nombreux renforts – humains et matériels – sont en route pour les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Un premier avion, transportant des renforts humains et du matériel logistique, a quitté la métropole mercredi. Un second a décollé jeudi matin, a précisé le ministre sur franceinfo.

Les premiers envois de matériel d'urgence comprennent des dessalinisateurs, "beaucoup d'eau", des tentes ainsi que "100 000 rations de combat", a poursuivi Gérard Collomb, afin de fournir "quatre jours de vivres" sur place. Autre priorité : "apporter des groupes électrogènes", a-t-il ajouté.

Depuis Pointe-à-Pitre, la ministre des Outre-mer Annick Girardin a précisé que près de 200 personnels de secours – pompiers, militaires et médecins – étaient arrivés en Guadeloupe pour secourir Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les premiers renforts entre la Guadeloupe et les îles, très fortement touchées, se font pour l'instant par voie maritime. Mais un pont aérien devrait être mis en place plus tard jeudi, a annoncé Annick Girardin. Il "permettra d'envoyer ce dont on aura besoin" à Saint-Martin et "sans doute de ramener ici des blessés".

Les secouristes intervenant sur place ont apporté tronçonneuses, matériel médical, dessalinisateurs, bâches et matériels de protection, a détaillé Vincent Boichard, chef du détachement cyclone du contingent des forces de sécurité civile. Quelque 200 gendarmes locaux à Saint-Martin et vingt gendarmes à Saint-Barthélemy seront bientôt secondés par une centaine d'autres gendarmes venus de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane.

Des associations lancent des appels aux dons

Plusieurs équipes de la Croix-Rouge française, en Guadeloupe et en métropole, sont également mobilisées pour porter secours aux victimes de l'ouragan. Mais la tâche s'annonce difficile : jeudi matin, il était encore "presque impossible" pour ces équipes de rejoindre Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a expliqué Jean-Christophe Combe, directeur général de la Croix-Rouge, à franceinfo.

En attendant, l'association demande des renforts pour mieux aider les sinistrés. Elle recherche actuellement des secouristes, "cadres urgences" et "équipiers en situation d'exception", capables de gérer des centres d'hébergement d'urgence, rapporte Guadeloupe 1ère. La Croix-Rouge, qui a également besoin de "bénévoles formés au soutien psychologique", recherche "le plus de volontaires possible". Son directeur général, Jean-Christophe Combe, a évoqué sur franceinfo des "besoins importants, pour acheminer l'aide, pour constituer et reconstituer des stocks".

L'association a également lancé un appel aux dons, tout comme le Secours populaire. Sur son site, ce dernier affirme avoir débloqué un "premier fonds d'urgence de 100 000 euros", mais lance un "appel à la solidarité" pour porter secours aux habitants des zones dévastées. "Il s'agit tout d'abord de répondre aux besoins de première nécessité", explique l'association dans son communiqué. "Il faudra ensuite accompagner les populations dans la durée, dans les domaines de la santé, de l'éducation." La Fondation de France a elle aussi lancé "un appel à la solidarité nationale", rapporte Outre-mer 1ère.

Des dispositifs pour retrouver les personnes disparues

Plusieurs associations et particuliers se mobilisent enfin pour aider à retrouver les personnes portées disparues. Les antennes des radios locales sont notamment ouvertes pour passer des avis de recherche de particulier à particulier.

L'association Volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel (VISOV) a quant à elle publié un formulaire sur son compte Facebook, afin d'aider à recenser les habitants encore recherchés, rapporte RTL. L'association a déjà listé près de 180 personnes, recherchées ou retrouvées, dans un document en ligne.