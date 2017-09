Ecoles fermées, stocks de médicaments... Comment les Antilles se préparent au passage de l'ouragan Irma

Il est "extrêmement dangereux" et menace une zone qui s'étend des Caraïbes à la Floride (Etats-Unis). L'ouragan Irma est passé en catégorie 5, la plus élevée, mardi 5 septembre, a annoncé le Centre national des ouragans américain (NHC). Une information confirmée par Météo France à franceinfo. Lundi soir, Irma se situait à environ 800 km à l'est des Petites Antilles et se déplaçait vers ces îles à une vitesse de 20 km par heure. L'ouragan devrait passer "près ou au-dessus de parties du nord des îles Sous-le-Vent" entre mardi soir et mercredi matin, selon le NHC. Il pourrait aussi toucher l'île de Porto Rico.

Des avertissements d'ouragan sont actuellement en vigueur pour les îles d'Antigua-et-Barbuda, d'Anguilla, de Monserrat, de Saint Kitts et Nevis, de Saint-Martin, de Saba, de Saint-Eustache et de Saint-Barthélemy. En Guadeloupe et à Porto Rico, comme dans les îles Vierges britanniques et américaines, à Vieques et à Culebra, "des veilles d'ouragan ont été lancées". Comment ces îles et zones côtières menacées se préparent-elles au passage d'Irma ? Franceinfo fait le point.

En Guadeloupe, les écoles fermées et des habitations évacuées

L'île de la Guadeloupe est passée en vigilance orange à l'approche de l'ouragan Irma. Selon Météo France, de "forts déferlements sont attendus sur les rivages exposés" de l'île, dès mardi après-midi. Des "creux de cinq à six mètres", accompagnés de "vents moyens de 60 à 70 km par heure" et de "rafales de 100 à 120 km par heure" sont également prévus. Les pluies, plus fréquentes dès mardi, devraient continuer et s'intensifier dans la journée de mercredi.

Les services de Météo France appellent les habitants à préparer leurs habitations, en protégeant les ouvertures, en mettant à l'abri documents et objets personnels, mais aussi en prévoyant des stocks de nourriture. Les rayons de bouteilles d'eau sont déjà vides dans certains supermarchés, rapporte l'AFP. Météo France invite également les Guadeloupéens à faire le plein de carburant, et à prévoir de l'argent liquide pour acheter des biens de première nécessité. La préfecture a quant à elle invité la population à "rester à l'écoute" et "se tenir informée" de l'évolution de l'ouragan.

Les écoles et crèches resteront fermées mardi et mercredi sur l'île. Les administrations publiques, elles, resteront portes closes mercredi, et le préfet a invité les entreprises à faire de même, "afin de laisser les routes dégagées pour la circulation des secours". Les logements situés en bord de falaise ou sur les côtes basses sont en cours d'évacuation mardi matin (heure locale), annonce la préfecture à franceinfo. Les habitants concernés seront hébergés dans divers abris et gymnases.

A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, les habitants du littoral appelés à partir

Dans ces collectivités d'Outre-mer, Météo France prévoit de "très violents déferlements sur les rivages" et une "submersion des parties basses du littoral". Des creux de huit à dix mètres, des vents moyens de 120 à 140 km par heure et des rafales "pouvant atteindre 250 km/h", selon un prévisionniste de Météo France interrogé par franceinfo, sont attendus dans la nuit de mardi à mercredi. Météo France s'attend à des précipitations potentiellement "très intenses" sur ces deux îles. Comme en Guadeloupe, la vigilance orange cyclone a été enclenchée.

Anne Laubies, la préfète déléguée de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, a annoncé le passage des îles en alerte rouge cyclonique dès mardi midi. Cela signifie que la population doit rester confinée. "Nous sommes dans la situation du plus haut risque pour 11 000 personnes (...) Il faut que les gens s'en aillent des zones inondables", a martelé la préfète. Les zones jugées à risques vont être évacuées, et l'eau sera coupée mardi midi par précaution, précise le journal local Le Pélican.

A Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la rentrée scolaire a été reportée et les écoles resteront fermées jusqu'à mercredi soir. Les enseignants sont cependant appelés à rester pour sécuriser les établissements. Les hôpitaux doivent quant à eux avoir "72 heures d'avance en médicaments, nourriture et eau potable". Les habitants, suivant les recommandations des autorités, ont prévu de larges stocks d'eau et de piles à Saint-Barthélémy, selon Le Figaro. Les stations-service affichent des files d'attente importantes, et le port s'est largement vidé de ses bateaux.

A Porto Rico et en Floride, un porte-avions doté d'un hôpital de campagne et des supermarchés pris d'assaut

L'ouragan Irma devrait toucher l'île de Porto Rico à partir de mercredi, précise le Huffington Post, citant le centre national des ouragans aux Etats-Unis (NHC). Selon ce dernier, Irma pourrait entraîner une montée du niveau de la mer de l'ordre de trois mètres au-dessus de la moyenne, de "grandes vagues destructrices" et jusqu'à 25 centimètres de précipitations.

Le gouverneur de Porto Rico, Ricardo Rossello Nevares, a déclaré l'état d'urgence sur l'île. Selon le Huffington Post, il a mobilisé la garde nationale et a organisé l'ouverture d'abris capables d'accueillir jusqu'à 62 000 personnes. Les autorités ont également mis en place un hôpital de campagne ainsi que 30 hélicoptères à bord d'un porte-avions américain stationné dans la région.

Selon la 1ère, les écoles vont rester fermées mardi et les fonctionnaires ne doivent travailler qu'une demi-journée pour mieux préparer l'arrivée de l'ouragan. De nombreux commerces et entreprises restent portes closes et plusieurs cours ont été annulés à l'université, précise CNN (lien en anglais).

Après la tempête Harvey, les Etats-Unis se préparent aussi au passage éventuel de l'ouragan Irma. L'état d'urgence a également été déclaré dans l'Etat de Floride (Etats-Unis), rapporte le New York Times (lien en anglais). La compagnie aérienne American Airlines a annulé plusieurs vols entre Miami et les Caraïbes, mardi. Et comme dans les Antilles, les habitants de l'Etat de Floride se préparent au passage de l'ouragan. A Miami, certains supermarchés bradent bouteilles d'eau et nourriture, constate CNN.