DIRECT. Ouragans : José est passé plus loin que prévu à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, Irma menace toujours la Floride

Ce qu'il faut savoir

Des vents très violents et une mer déchaînée commencent à battre l'extrême sud de la Floride, où le gigantesque ouragan Irma doit arriver dimanche 10 septembre, après avoir fait 25 morts et d'énormes dégâts dans les Caraïbes. De son côté, l'ouragan José a épargné les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy en passant plus loin que prévu, selon Météo France. Suivez notre direct.

6,3 millions de personnes ont eu l'ordre d'évacuer en Floride. Au total, 6,3 millions d'habitants - plus du quart de la population - du "Sunshine State" ont eu l'ordre d'évacuer. "Si on vous a donné l'ordre d'évacuer, vous devez le faire maintenant. C'est votre dernière chance de prendre une bonne décision", avait martelé le gouverneur Scott.

Des vents de plus de 240 km/h attendus. Vers 1 heure GMT, l'oeil de l'ouragan se trouvait à 170 kilomètres au sud-est de Key West, le point le plus au sud des Etats-Unis, avec des vents de 205 km/h. Mais Irma doit se renforcer en se rapprochant et redevenir un très dangereux ouragan de catégorie 4 avec des vents de plus de 240 km/h.

José épargne les Antilles françaises. Les îles ravagées de Saint-Martin et Saint-Barthélemy avaient été placées samedi en "alerte maximale", avec confinement des populations, avant l'arrivée de José, un puissant ouragan de catégorie 4.Mais José est passé plus loin que prévu de ces deux îles, a annoncé Météo France. Des journalistes de l'AFP présents sur place ont confirmé que les deux îles avaient été épargnées par l'ouragan José. "Il n'y a même plus un nuage", a dit l'une d'elle.