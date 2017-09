DIRECT. L'ouragan Irma repasse en catégorie 5, José menace les Antilles

Ce qu'il faut savoir

Irma, rétrogradée en catégorie 4 vendredi matin, a finalement repris de la vigueur dans la nuit de vendredi à samedi 9 septembre, retrouvant son niveau 5, le plus élevé, à l'heure de frapper Cuba. De son côté, l'ouragan José menace les Caraïbes, déjà dûrement éprouvés par Irma. Suivez notre direct.

Au moins 19 morts dans les Caraïbes. Après avoir fait au moins 19 morts durant son passage sur les Caraïbes depuis mercredi, l'ouragan Irma a abordé Cuba par l'archipel de Camaguey à 3 heures GMT samedi, avec des rafales à 260 km/h, selon le Centre national américain des ouragans (NHC).

La Floride en état d'alerte. Gigantesque dépression plus grande que la Floride, le monstre Irma devrait arriver sur le "Sunshine State" américain dimanche matin, via l'archipel des Keys, avant de venir frapper Miami avec des vents attendus à 240 km/h. Puis ce sera la Géorgie et la Caroline du Sud.

Saint-Martin et Saint-Barthélemy se préparent à José. Après les ravages d'Irma, c'est désormais l'ouragan Jose, qui s'est renforcé vendredi en catégorie 4, avec des vents de 240 km/h, qui menace ces îles. Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont à nouveau été placés en alerte rouge cyclonique. Sur l'île de Saint-Martin, les secours vont ouvrir "neuf sites" capables d'abriter "1 600 personnes" pendant le passage de José, a annoncé la ministre des Outre-mer Annick Girardin.