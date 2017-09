DIRECT. Ouragan Irma : deux morts à Porto Rico, "des personnes portées disparues" à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ce qu'il faut savoir

L'ourgan Irma continuait, vendredi 8 septembre, sa course folle, semant sur son passage la mort et la désolation. Dix personnes ont désormais perdues la vie dans les les îles caribéennes dévastées par ce cyclone de catégorie 5 qui s'approche de Cuba et menace également la Floride. Sur les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, "il y a un certain nombre de personnes qui sont portées disparues", a annoncé la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur BFMTV. De son côté, Porto Rico compte ses premières victimes, avec deux personnes décédées. Suivez sur franceinfo notre direct.

Des personnes portées disparues sur les îles françaises. "Il y a un certain nombre de personnes qui sont portées disparues, il faut voir dans l'ensemble de la zone, même si aujourd'hui à l'heure où je vous parle l'ensemble des zones ont été visitées", a expliqué la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, sur BFMTV.

Au moins deux morts à Porto Rico. Au moins deux personnes ont perdu la vie lors du passage de l'ouragan Irma à Porto Rico, a annoncé, jeudi soir, Carlos Acevedo, membre de l'Agence de gestion des urgences sur ce territoire américain.

La Floride se prépare au pire. L'ouragan est maintenant attendu à Cuba vendredi soir et il devrait ensuite remonter vers la côte sud-est des Etats-Unis, frappant d'abord la Floride puis la Géorgie et la Caroline du Sud, selon les prévisions du centre américain des ouragans. Le président américain Donald Trump a exprimé depuis Washington jeudi sa "vive inquiétude" quant aux dégâts qu'il pourrait provoquer.