DIRECT. Au moins six morts à Saint-Martin, l'ouragan Irma poursuit sa route vers la République dominicaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #IRMA

: Un habitant de Saint-Barthélemy a posté une trentaine de photos sur Facebook après le passage du cyclone Irma. On y voit des toitures arrachées, des voitures renversées et des rues jonchées de débris, mais aussi beaucoup de maisons qui ont malgré tout tenu le coup. C'est à retrouver sur le site d'outre-mer 1ère.













: Le résident d'un hôtel de Saint-Martin témoigne pour Guadeloupe 1ère. "On a eu, vraiment, la peur de notre vie : des vents violents, des trucs qui explosent, des toits qui partent, des pans de murs qui se cassent, c'était terrible." "Je m'attendais à des dégâts, mais pas comme ceux qu'on voit aujourd'hui, qu'on découvre ce matin au réveil. Catastrophique, on ne peut pas qualifier ça."



: La saison des cyclones est intense cette année, comme le montre cette carte du Centre américain des ouragan. Au milieu de l'Atlantique, la tempête tropicale Jose est devenue un ouragan et, dans le golfe du Mexique, Katia s'est aussi formée en ouragan.









: Dany, une habitante de Saint-Martin fait un récit apocalyptique du passage de l'ouragan Irma sur outre-mer 1ère. "On avait l'impression que ça avait été soufflé par une bombe atomique. Tout était soufflé, éventré, on n'en croyait pas nos yeux."



"L'immeuble où j'étais tremblait, on avait l'impression qu'il allait imploser. (...) Le vent et l'eau, tout est rentré dans la maison (...) c'était un fracas infernal. (...) On a passé la nuit dans une salle de bain, (...) on était en train de pousser la machine à laver pour que la porte ne s'ouvre pas. (...) Lorsque nous avons vu que le vent s'était calmé, j'étais contente, j'avais une espèce de soulagement, je me suis dit 'Je suis encore là'."

: Selon le Centre américain des ouragans, la trajectoire d'Irma a légèrement dévié vers le nord-ouest, en direction des Bahamas. La République dominicaine, Haïti et Cuba devraient échapper à l'œil du cyclone.

: Plus de la moitié de la population de Porto Rico se retrouve sans électricité et des rivières sont sorties de leur lit dans le centre et le nord de cette île de plus de 3 millions d'habitants.







: L'ouragan Irma a frôlé hier soir le nord du territoire américain de Porto Rico, avec des vents soufflant à 295 km/h, provoquant des coupures de courant et des fortes précipitations, mais l'œil du cyclone est resté au large de l'île.

: La petite île de Barbuda, dans les Caraïbes, a été "totalement dévastée" par le passage de l'ouragan Irma, qui a causé la mort d'une personne, selon le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, à la télévision publique.

: La ministre des Outre-Mer, Annick Girardin, a rejoint la Guadeloupe, où s'organisent les secours en direction des deux îles du Nord.

: "C'est une catastrophe énorme. 95% de l'île de Saint-Martin est détruite. Je suis sous le choc. C'est affolant."



Le président du conseil territorial de Saint-Martin, Daniel Gibbs, a fait ce dramatique constat, joint au téléphone par Radio Caraïbes International.

: Le nouveau bilan provisoire après le passage de l'ouragan Irma est désormais de six morts et deux blessés graves à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, selon la préfecture de Guadeloupe.

: Il voulait profiter des vagues exceptionnelles provoquées par le passage à proximité de La Barbade de l'ouragan Irma. Zander Venezia, jeune espoir du surf âgé de 16 ans, s'est tué en surfant sur le reef (vague cassant sur de la roche) nommé "Box by Box", très réputé à La Barbade.

: Bonsoir @Thomas Dam. La Croix-Rouge française a lancé aujourd'hui un appel aux dons pour venir en aide aux habitants de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. la page est accessible ici.

: Bonjour, savez vous quel Associations/organismes organisent des aides pour les victimes de cet ouragan ? Je le poste ici sans le savoir mais aussi pour que d'autres généreux profitent de cette information.

: A Saint-Martin, les habitants découvrent les dégâts considérables provoqués par l'ouragan Irma, qui s'éloigne à présent de l'île. "C'était dantesque. L'île est dévastée", témoigne Anne Conan, une jeune institutrice bretonne, auprès de France Bleu Breizh-Izel. Originaire de Saint-Nicolas du Pélem dans les Côtes d'Armor, la jeune femme est installée à Saint-Martin depuis un mois. "Mon appartement a tenu", se rassure-t-elle. "Les murs en béton tremblaient. Le placo se lézarde. L'eau a transpercé la porte mais elle a tenue. On n'a plus d'eau, ni d'électricité, ni radio, ni internet. Donc zéro infos."

: Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtres très nombreux dans les commentaires à me demander des informations sur la situation sur place. Sachez que je vous transmets toutes celles dont je dispose. Mais je vous invite à appeler les deux numéros d'urgencemis en place : le (+33) 1 82 71 03 37 depuis la métropole et le (+590) 5 96 39 36 00 depuis les Antilles.

: Avez vous d autres nouvelles ? Nous avons de la famille là bas et plus rien depuis midi ...

: Bonjour, ma famille vit a l'anse marcel, avez vous des images. merci

: Dans quel état se trouve saint raphael?

: Quelqu'un aurait-il eu des retours concernant l'états des dégâts a Cul de Sac a Saint-Martin ? Mes parents et ma petite soeur y vivent, biensur aucunes nouvelles depuis midi ..

: Attention, depuis plusieurs heures, une vidéo présentée comme des images de l'ouragan Irma circule sur les réseaux sociaux. Des millions de gens l'ont déjà visionnée, mais les images datent de 2016. Les explications dans notre article.

: La tempête Katia devient à son tour un ouragan dans le Golfe du Mexique.

: Comment être sûr d'être protégé lors du passage d'un ouragan ou lors d'un tremblement de terre ? Peut-être dans cette sphère de métal. Différents modèles sont en cours de développement. Certains peuvent accueillir jusqu'à 10 personnes.







: Il est encore difficile de déterminer sa trajectoire à l'heure actuelle, mais, pour le moment et selon cette projection, José passera plus au nord-est des Antilles, toujours selon le NHC.





: La tempête José, actuellement dans l'Atlantique devient un ouragan. C'est le National Hurricane Center qui l'annonce sur Twitter.



: Toitures arrachées, bâtiments rasés, et collines couvertes de débris... Voici une photo de Marigot, la plus grande ville de la partie française de Saint-Martin, prise par un journaliste de Guadeloupe 1ère et illustrant cet article.













: Je comprends votre agacement, mais il s'agit d'un ouragan sans précédent, avec des vents atteignant parfois les 300 km/h. Difficile d'anticiper une telle furie. Par ailleurs, je vous rappelle qu'en début de journée, la ministre de l'Outre-mer se déclarait très inquiète après que des habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont refusé de se mettre à l'abri.

: Je comprends pas bien. Y-a-t-il eu des évacuations ? L'Etat a fait quelque chose pour protéger les gens ou bien on compte juste les morts après le passage de la tempête ?

: "On parle de deux morts et deux blessés graves pour l'instant mais ça peut effectivement aller très très vite dans les changements", a indiqué ce soir Annick Girardin, la ministre des Outre-Mer avant de prendre un avion pour se rendre en Guadeloupe.

: Un premier bilan fait état d'"au moins deux morts et deux blessés graves" à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, annonce le ministère de l'Outre-Mer.

: Voici une image satellite d'Irma prise il y a une heure. Selon le site Keraunos, la trajectoire à venir de l'ouragan commence à faire consensus avec une évolution sur une bonne partie de l'archipel des Bahamas avant un tournant brutal vers la Floride. La région de Miami pourrait être très impactée.



: L'état d'alerte est décrété à Cuba, dans les provinces orientales de Guantanamo, Santiago de Cuba, Granma, Holguin, Las Tunas, et centrales de Camagüey, Ciego de Avila et Villa Clara. Le passage d'Irma est attendu "dans les 48 à 72 heures".

: Je vous rappelle que vous pouvez suivre la trajectoire d'Irma sur notre carte.







: Emmanuel Macron a également annoncé un "plan national de reconstruction" le plus "rapidement possible" à St Barthélemy et Saint-Martin.

: Le président de la République ne donne pas de bilan chiffré. "Il est, à l'instant où je vous parle, trop tôt pour titrer un bilan chiffré quel qu'il soit", vient-il de déclaré lors d'une conférence de presse.





: "Je peux d'ores et déjà vous dire que le bilan sera dur et cruel. Nous aurons à déplorer des victimes, et les dégâts matériels dans les deux îles sont considérables", annonce Emmanuel Macron.

: Les dégâts causés sur l'île franco-néerlandaise de Saint-Martin par Irma, ouragan dévastateur "d'une intensité sans précédent sur l'Atlantique", sont "énormes", a déclaré le ministre de l'Intérieur des Pays-Bas.

: Voici les dernières images qui nous parviennent de Saint-Barthélemy.









: Voici les dernières images des dégâts, réunies par la rédaction de Guadeloupe 1ère dans leur journal de 19 heures (heure de Paris).







: Emmanuel Macron est en ce moment place Beauvau, où a été mise en place la cellule de crise. Le président était accompagné du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre.







: J'ai joint un Français installé à Porto Rico, où se dirige en ce moment l'ouragan Irma. "Ce matin, j'ai eu une cinquantaine de clients, m'a expliqué Fernando Perez, gérant d'une boulangerie sur place. Ça se voyait, ils venaient tous faire des réserves. Chacun repartait avec 4, 5 ou 6 baguettes sous le bras. Au cas où…" Il raconte aussi qu'il n'y a "pas un chat dans les rues, tout le monde est à l'abri. J'ai dû croiser trois voitures en une heure sur l'autoroute. Normalement, c'est bondé."

: Sur Twitter, une carte abondamment partagée montre un cyclone recouvrant tout l'Hexagone. Véridique ? Je nuance cette représentation.