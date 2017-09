"Des bagarres pour une télé, un ventilateur" : une habitante de Saint-Martin témoigne des scènes de pillages après l'ouragan Irma

Une habitante de Saint-Martin, Nathalie, jointe jeudi 7 septembre par France Bleu Limousin, se dit "choquée" par les scènes de pillages auxquelles elle assiste depuis le passage de l'ouragan Irma sur l'île, mercredi.

Ce qu'on a vécu dans la nuit de mardi à mercredi était très traumatisant, mais, hier, ce qui m'a le plus choquée et le plus désolée, c'est vraiment les pillages, les bagarres pour une télé, pour un ventilateur.