CARTE. Quelle est la taille de l'ouragan Irma par rapport à la France métropolitaine ?

L'ouragan Irma est le plus puissant jamais enregistré dans l'Atlantique. Les images satellites diffusées par les météorologues du monde entier dévoilent une impressionnante masse nuageuse qui recouvre l'arc caraïbe. Sur Twitter, une carte abondamment partagée montre un cyclone recouvrant tout l'Hexagone. Mais quelle est la taille réelle de cet ouragan ? Si la mesure de l'œil du cyclone semble être d'environ 50 km de diamètre, les spécialistes ne se sont pas encore prononcés quant à la taille totale de l'ouragan.

>> Ouragan Irma : suivez l'évolution de la situation en direct

La mesure la plus fiable consiste à se baser sur la force du vent enregistrée. Selon nos calculs, basés sur les données diffusées par le Centre américain des ouragans (NHC), la zone centrale de l'ouragan dans laquelle les vents dépassent largement les 120 km/h mesure environ 150 km de diamètre. Elle est ceinturée par une zone de 250 km de diamètre dans laquelle les vents soufflent entre 90 et 120 km/h, puis d'une zone d'environ 500 km de diamètre dans laquelle la vitesse du vent se situe entre 60 et 120 km/h. La force du vent que l'on trouve dans ces deux zones est celle d'une tempête tropicale et non d'un ouragan.

Pour réaliser l'ampleur de cet ouragan, nous avons superposé ces trois zones sur une carte de la France métropolitaine.

Force du vent Ouragan (supérieure à 120 km/h)

Ouragan (supérieure à 120 km/h)

Tempête tropicale (entre 90 et 120 km/h)

Tempête tropicale (entre 60 et 120 km/h)

Vous pouvez également consulter notre carte de la trajectoire réelle de l'ouragan dans les jours à venir.