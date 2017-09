CARTE. Où va passer l'ouragan Irma ?

Irma est devenue, mardi 5 septembre en milieu de journée, "un ouragan extrêmement dangereux" de catégorie 5 (soit le maximum de l'échelle), annonce le Centre américain des ouragans (NHC). En se basant sur les projections diffusées par les météorologues américains, franceinfo a dessiné sur la carte ci-dessous la trajectoire que devrait suivre l'ouragan dans les cinq prochains jours. Ces projections sont actualisées toutes les heures sur le site du NHC.

Cliquez sur les points pour connaître les dates et heures de passages de l'ouragan ainsi que la vitesse du vent anticipée par les spécialistes.

Trajectoire de l'ouragan Prévue

Prévue Potentielle

L'alerte ouragan est en vigueur pour l'île d'Antigua, la Barbade, les îles Vierges britanniques et américaines, Saint Kitts et Nevis, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ainsi que Porto Rico. De nombreux autres territoires dans les Caraïbes ont émis des mises en garde en attendant d'avoir une idée plus précise de l'endroit où Irma va frapper.