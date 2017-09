A l'abri dans son cellier, le milliardaire Richard Branson échappe à l'ouragan Irma

Richard Branson, le patron de Virgin, est sain et sauf. Bien décidé à ne pas quitter son île privée de Necker Island, dans les îles Vierges britanniques, le milliardaire s'est réfugié, mercredi 6 septembre, dans son cellier pour affronter l'ouragan Irma. "Toute notre équipe va bien. Les effets de l'ouragan se sont fait ressentir sur l'île et les dégâts, que nous sommes encore en train d'évaluer, sont importants", est-il indiqué dans un communiqué diffusé par Virgin (en anglais).

Dès mardi, Richard Branson avait déclaré son intention de rester sur place. "Je serai sur Necker avec notre équipe si Irma frappe, comme je l'ai été à chaque fois qu'il y a eu un ouragan", avait-il indiqué, publiant une photo montrant du mobilier d'extérieur rangé à l'intérieur d'une maison, en prévision du passage du cyclone.

I will be on Necker alongside our team if Hurricane #Irma hits, as I have been each time we’ve got a hurricane here https://t.co/JxlBC3GRW5 pic.twitter.com/yPiyOfZrA5