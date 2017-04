Nouvelle-Calédonie : le septuagénaire porté disparu après le passage du cyclone Cook est mort noyé

Le septuagénaire porté disparu en Nouvelle-Calédonie, après le passage du cyclone Cook, est mort noyé. "Les sapeurs-pompiers de Kouaouaont ont retrouvé son corps [mardi] à plusieurs kilomètres du lieu de sa disparition, a indiqué Olivier Ciry, responsable de la communication de la Sécurité civile. Il a été emporté par le courant d'une rivière en crue qu'il a tenté de traverser." Cet homme de 73 ans était parti chercher les clés d'une maison commune pour mettre des villageois à l'abri.

Quatre blessés légers

Le cyclone Cook, qui a touché la Nouvelle-Calédonie lundi 10 avril, a également fait quatre blessés légers. Des rafales allant jusqu'à 150 km/h et des pluies intenses se sont abattues sur l'archipel. Les villages de Thio, Canala, Houaïlou et Kouaoua, sur la côte est, et la zone entre La Foa et Poya, à l'ouest, ont été les plus touchés. La tempête y a causé des dommages sur les cultures et les habitations, des inondations et des arbres arrachés.