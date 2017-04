Nouvelle-Calédonie : le cyclone Cook a fait 4 blessés légers, encore 11 000 foyers privés d'électricité

L'activité reprend progressivement en Nouvelle-Calédonie, mardi 11 avril, après le passage du cyclone Cook. La tempête a fait 4 blessés légers, selon le dernier bilan de la Sécurité Civile. La phase de sauvegarde est terminée et il n'y a désormais plus aucune alerte en vigueur, selon Nouvelle-Calédonie 1ère. Les compagnies aériennes Air Calédonie et Air Vanuatu ont indiqué qu'elles reprendraient leurs vols dès le mercredi 12 avril.

Quelque 11 000 clients étaient toutefois encore privés d'électricité mardi à midi (3 heures du matin à Paris). Au plus fort de la crise, 70 000 foyers ont été privés d'électricité sur l'archipel qui compte plus de 260 000 habitants.

"Un phénomène extrêmement intense"

"Globalement, la Nouvelle-Calédonie a été relativement épargnée avec des vents plus modestes qu'attendus (...) et également des dégâts moins importants que redoutés", a déclaré Philippe Germain, le président du gouvernement local, au cours d'un point presse. En moyenne les vents ont soufllé à 150 km/h mais "on a enregistré des rafales supérieures à 210 km/h, donc c'était quand même un phénomène extrêmement intense", a estimé le chargé de communication de la Sécurité Civile de Nouvelle-Calédonie sur franceinfo, lundi soir.

Le cyclone Cook laisse derrière lui des toits arrachés, des arbres tombés, des rivières en crue, et des problèmes d'alimentation en eau potable. La commune de Houaïlou, sur la côte est, est l'une des plus endommagée car Cook a touché la Grande-Terre à son niveau. "C'est là où on a le plus de dégâts, avec des tribus isolées, des axes coupés et des radiers qui débordent mais pas de crues exceptionelles", a ajouté Philippe Germain.