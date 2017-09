L'ouragan Irma passe en catégorie 4 et menace les Caraïbes

La tempête approche. L'ouragan Irma est passé, lundi 4 septembre, en catégorie 4 (sur 5) et menace dangereusement une zone allant des Caraïbes à la Floride, a annoncé le Centre national des ouragans (NHC) américain. L'ouragan se dirigeait vers les îles Sous-le-Vent avec des vents soufflant à 215 km/h. Irma "va encore se renforcer au cours des prochaines 48 heures", a averti le centre basé à Miami (Etats-Unis), ajoutant que "il faut achever les préparatifs pour protéger les vies et les biens".

Selon la trajectoire prévue, Irma "passera près ou au-dessus de parties du nord des îles Sous-le-Vent mardi soir et mercredi matin", a précisé le NHC. Le gouverneur de Floride, Rick Scott, a déclaré "l'urgence" dans tout l'Etat afin de le préparer à l'arrivée de l'ouragan vers la fin de la semaine. Irma se trouvait lundi soir à 790 km à l'est des Petites Antilles et se déplaçait dans leur direction à une vitesse de 20 km par heure. Elle devrait les atteindre entre mardi dans la nuit et mercredi matin. Il pourrait également toucher Porto Rico.

La Guadeloupe en alerte

Des alertes d'ouragan sont également en place pour les îles d'Antigua-et-Barbuda, Anguilla, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saba et Saint-Eustache, où le passage d'Irma est attendu dans les 36 heures. En Guadeloupe, passée en vigilance météo orange cyclone, la population a été invitée par la préfecture à "rester à l'écoute" et "se tenir informée" de l'évolution du phénomène. Les habitants ont commencé à faire des provisions, et dans plusieurs grandes surfaces, les rayons de bouteilles d'eau sont vides.

La rentrée scolaire a eu lieu normalement lundi matin en Guadeloupe mais a été reportée à Saint-Martin et Saint-Barthélémy. Les préfectures des îles concernées ont diffusé des communiqués indiquant les "consignes à la population" en cas de cyclone et "la liste des abris cycloniques". Les écoles seront fermées mardi et mercredi, et les hôpitaux doivent avoir "72 h d'avance en médicaments, nourriture et eau potable".

Les services de Météo France aux Antilles et en Guyane ont annoncé de "forts déferlements" sur les rivages exposés à partir de mardi après-midi. "Des creux de 5 à 6 mètres" ainsi que "des vents moyens de 60 à 70 km/h et des rafales de l'ordre de 120 km/h" sont ensuite prévus pour la nuit de mardi à mercredi.