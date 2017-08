EN IMAGES. Importants dégâts à Hong Kong et dans le sud de la Chine après le passage du typhon Hatos

Le typhon Hato a déferlé sur Hong Kong et le sud de la Chine, mercredi 23 août, en causant de nombreux dégâts. Le bilan de la tempête s'est alourdi jeudi à au moins 16 morts, selon les autorités. Neuf personnes ont notamment été tuées à Macao, ville touchée par d'importantes inondations. Dans la province voisine de Canton, dans le sud de la Chine, au moins huit personnes ont trouvé la mort tandis qu'environ 27 000 ont été évacuées, selon l'agence Chine Nouvelle. Près de deux millions de foyers ont été temporairement privés d'électricité.

A Hong Kong, les autorités avaient décrété l'état d'alerte maximale, de niveau dix, pour la troisième fois seulement depuis en 1997. Plus de 120 personnes ont été blessées alors que le territoire était balayé par des vents extrêmement violents et des pluies torrentielles. Des centaines de vols ont été annulés et la bourse de la mégapole financière est restée fermée. Terence Chong, professeur d'économie à l'Université chinoise de Hong Kong, a évalué les pertes possibles pour le territoire à huit milliards de dollars de Hong Kong (867 millions d'euros), ce qui correspond à son PIB journalier.

Franceinfo revient, en images, sur les importants dégâts matériels causés par le typhon Hato.