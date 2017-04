DIRECT. Nouvelle-Calédonie : le cyclone Cook a touché Grande Terre, la principale île de l'archipel

Ce qu'il faut savoir

Le cyclone Cook a touché Grande Terre, l'île principale de Nouvelle-Calédonie, lundi 10 avril à 17 heures (8 heures à Paris). L'ouragan continue de se renforcer et devrait atteindre "son intensité maximale en fin d'après-midi", a indiqué la direction de la Sécurité civile dans son point de 17 heures. La Nouvelle-Calédonie n'a pas connu de cyclone majeur depuis le passage d'Erika, en 2003.

Un cyclone de catégorie 4. Des rafales de vent jusqu'à 200 km/h et des vagues de 10 mètres au large sont attendues, avec un risque de submersion marine. Météo France prévoit 350 mm de pluie ou plus en 24 heures, ce qui pourrait entraîner des inondations.

La totalité de l'archipel concerné. Selon Météo-France, Cook doit passer "à 100 km à l'ouest d'Ouvéa lundi après-midi puis traverser le centre de la Grande-Terre dans la nuit, en passant à 50 km au sud-ouest de Nouméa". Le cyclone a toutefois accéléré sa course et touché Grande Terre plus tôt que prévu.

Les habitants confinés. Les autorités locales ont déclenché l'alerte de niveau 2, le niveau maximal, tôt lundi matin. Les habitants de l'archipel doivent rester confinés chez eux. La plupart des communes ont ouvert des centres d'hébergement pour les personnes en situation précaire ou ne se sentant pas en sécurité à leur domicile.