VIDEO. Nicolas Hulot s'engage à fermer des réacteurs nucléaires, "peut-être jusqu'à 17"

"Ce sera peut-être jusqu'à 17 réacteurs, il faut qu'on regarde". Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique, s'est engagé, lundi 10 juillet, à fermer des réacteurs nucléaires pour respecter la loi sur la transition énergétique qui vise à ramener à 50% la part de l'atome dans la production d'électricité à l'horizon 2025.

"Chacun peut comprendre que pour tenir cet objectif, on va fermer un certain nombre de réacteurs (...) laissez-moi planifier les choses", a déclaré sur RTL le ministre. "Chaque réacteur a une situation économique, sociale et même de sécurité très différente", a souligné, Nicolas Hulot, qui veut "planifier" la transition vers une production d'électricité plus diversifiée.

"Si nous voulons atteindre l'objectif, mécaniquement, à mesure que nous allons baisser notre consommation et diversifier notre production, nous allons fermer un certain nombre de réacteurs", a-t-il assuré.