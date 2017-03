VIDEO. Le sol, un trésor à préserver

On marche dessus tous les jours, il nous nourrit, nous soigne, nous habille… Le sol est un élément essentiel de la biodiversité. D'une épaisseur pouvant aller de quelques centimètres à quelques mètres, il abrite de nombreuses matières premières essentielles à la survie de l'homme et contient 25% des espèces de la planète, selon l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Elément essentiel de notre écosystème, le sol fournit 95% de notre alimentation, il participe à la purification de l'eau de pluie, permet, en l'absorbant, d'éviter des inondations et préserve l'homme des aléas climatiques. A l'heure actuelle, 70% des antibiotiques que nous utilisons sont issus de champignons et de bactéries découverts dans le sol, détaille France Nature Environnement.

Vers une réglementation européenne

Mais depuis de nombreuses années, l'activité humaine a largement dégradé l'état de nos sols. Selon l'Ademe, 25% des sols mondiaux sont dégradés et 41% des sols exploités le sont déjà. Chaque année, 12 millions d'hectares de sols cultivables sont perdus.

Seul problème, aucun cadre juridique ne protège les sols au niveau européen. En septembre 2016, une initiative citoyenne européenne, "People4Soil", portée par un réseau d'ONG européennes, a été lancée afin de combler ce vide. Si elle atteint le million de signatures d'ici septembre 2017, dans sept Etats membres différents, la question sera portée devant la Commission européenne, et le sol pourrait, à terme, être protégé comme le sont déjà l'eau et l'air.