VIDEO. L'évolution des températures sur la planète depuis 1880 en accéléré

La température moyenne de la planète a établi un nouveau record à la hausse en 2016, pour la troisième année consécutive, ont rapporté, mercredi 18 janvier, des agences gouvernementales américaines. Cela s'est traduit entre autres par des canicules sans précédent en Inde et par une accélération de la fonte de la banquise de l'Arctique.

La température moyenne de surface des terres et des océans a atteint 14,84 °C en 2016. Soit 0,94 °Celsius de plus que la température moyenne du XXe siècle, qui s'établit à 13,9 °C, a indiqué la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Mêmes conclusions pour la Nasa et le Met Office

Pour illustrer cette évolution, la NOAA a créé une animation qui montre en accéléré l'évolution depuis 1880 des températures annuelles sur la planète, en fonction de la température moyenne du XXe siècle. Les températures inférieures de 3 °C à la moyenne sont en bleu, celles qui sont supérieures de 3 °C sont en rouge.

La Nasa a fait état de chiffres pratiquement identiques, et le Met Office britannique et l'Université d'East Anglia, qui étudient aussi les températures mondiales pour le compte des Nations unies, ont conclu que 2016 avait été l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis le début des relevés météorologiques, dans les années 1880.