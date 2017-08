VIDEO. Italie : en pleine canicule, les touristes se rafraîchissent comme ils peuvent à Rome

La canicule se poursuit en Italie. Sur cette vidéo, on voit les habitants et les touristes recourir à tous les moyens, samedi 5 août, pour se rafraîchir à Rome en s'humectant avec l'eau des fontaines, nombreuses dans la capitale italienne, et en mangeant des glaces, une des spécialités du pays. Les températures ont atteint 40°C dans la plus grande partie du pays cette semaine. Les visiteurs n'y sont pas forcément allergiques, tel celui qui confie (en anglais) à Reuters venir d'Afrique du Sud et "adorer" prendre le soleil.

Des températures "ressenties" de 55°C à Naples

Cette canicule fait suite à une sécheresse prolongée qui a infligé à l'agriculture du pays d'importants dégâts. L'humidité et d'autres facteurs poussent également les températures encore plus haut, notamment dans la région de Campanie, autour de Naples, avec des températures estimées à 55°C vendredi 4 août. Les admissions dans les services d'urgence des hôpitaux ont augmenté de 15% à 20% au cours des derniers jours et les météorologistes ne prévoient aucun répit avant le début de la semaine prochaine.