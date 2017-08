VIDEO. Cette infographie montre l'inquiétante accélération du réchauffement climatique depuis 1900

Tous les voyants sont au rouge. Cette vidéo publiée le 1er août a été réalisée parAntti Lipponen, un chercheur de l'Institut météorologique de Finlande. Elle montre, en 35 secondes, la tendance au réchauffement global dans 191 pays depuis 1900, à partir de données publiques de la Nasa.

Dans cette infographie, la couleur et la longueur d'une barre représente la moyenne des anomalies de températures de chaque pays, chaque année, depuis 117 ans. La couleur rouge traduit un réchauffement de plus d'1°C, le rouge foncé de 2°C. En utilisant ce critère plutôt que la moyenne des températures, le météorologue fait plus facilement ressortir les écarts de température par rapport à la moyenne.

La conclusion est simple : il fait de plus en plus chaud partout dans le monde. Dernière étude en date sur le sujet, celle du Lancet Planetary Health (en anglais), publiée vendredi 4 août. Elle affirme que plus de 150 000 Européens, soit cinquante fois plus qu'aujourd'hui, pourraient décéder d'ici 2100 en raison d'événements climatiques extrêmes, si rien n'est fait pour endiguer la hausse des températures.